العليان نيابة عن المحكومين: لم نخضع لمحاكمة عادلة وتمت مصادرة حقنا بالدفاع ونطلب اخلاء سبيلنا

احتجازنا به ضرر علينا وعلى أسرنا ويعرض حياتنا للخطر من مرض السحايا ولدينا التزامات مالية

كتب – جابر الحمود:

أمرت محكمة التمييز أمس بوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الامة والافراج عن المحكومين وقررت تأجيل الجلسة الى الرابع من مارس المقبل للمرافعة.

وكان المحكومون وصلوا الى مقر العدل وسط اجراءات امنية بدأت منذ فجر امس بحراسة مشددة، و تم إدخالهم إلى مسرح قصر العدل استعداداً للمحاكمة برئاسة المستشار صالح المريشد التي بدأت في تمام الساعة 10 صباحا .

وشهدت الجلسة حضور المحامين والمتهمين من نواب حاليين وسابقين ونشطاء سياسيين جميعا باستثناء 10 متهمين، اثنان منهم متواجدين في المستشفى بسبب سوء حالتهم الصحية، كما اكتظ مسرح العدل عدد من أهالي المسجونين، لوحظ وجود رجال القوات الخاصة خارج أسوار المحكمة.

وطالب المتهم حمد العليان التحدث – بالإنابة عن المتهمين- بناء على طلبه وتم السماح له، حيث طالب بإخلاء السبيل وقال مخاطبا القضاة: أننا نتطلع لتكونوا حصنا للمواطنين الأبرياء».

وأضاف: «أنا محكوم بالسجن أطلب إخلاء سبيلنا ونحن أرباب أسر وآخرون أعضاء مجلس أمة وأطباء ومدرسون وطلبة، ولا يخفى عليكم الالتزامات المالية على بعض المتهمين».

وتابع العليان: «لم نخضع لمحاكمة عادلة وهو ما أكدته مذكرة نيابة التمييز»، تمت «مصادرة حقنا بالدفاع»، مبينا أن «استمرار الاحتجاز يعرض حياتنا للخطر من مرض السحايا الذي أصيب به بعض المتهمين».

ومضى قائلا: «إن احتجازنا به ضرر علينا وعلى أسرنا ونتطلع أن تكونوا ميزان العدل وحصنا للمواطنين الأبرياء».

كما ترافع دفاع المتهمين حسب ترتيب المتهمين بتقرير الاتهام مطالبين جميعا ببطلان الحكم الصادر واخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة ورفض طعن النيابة العامة .

ودار نقاش في الجلسة بين المحامي محمد عبدالقادر الجاسم وبين رئيس محكمة التمييز كالآتي:

المحامي: أنت لست القاضي الطبيعي لهذه الجلسة.. بل هو القاضي الذي تنحى؟

القاضي: هل أنت معترض على وجودي؟

المحامي: لا

القاضي: ما الذي تريد قوله إذاً؟

المحامي: هذا كلامي حتى يعرفون المتهمين فقط.

من جهته، صرح عضو مجلس البلدي السابق المحامي عبدالله الكندري ان هناك 4 أسباب قانونية كفيلة بإخلاء سبيل المتهمين وهي إخلال «الاستئناف» بحقهم بالدفاع واستدعاء الشهود. وتوقيع عقوبات مستقلة عن الجرائم المرتبطة. وبناء حكم «الاستئناف» على عقيدة الضابط. واخيرا بطلان إسناد النيابة لتهمة التجمهر بقصد التظاهر لكونها لم تتم.