أعلنت مجموعة ايكويت، امس، عن انضمام 34 موظفاً كويتياً جديداً من الشباب للعمل في وظيفة فني تشغيل ضمن فريق الشركة الذي يواصل النمو، وذلك ضمن الدفعة العاشرة لتدريب وتوظيف فنيي تشغيل كويتيين للعمل في مجمع ايكويت الصناعي ذو المكانة العالمية. ويأتي هذا انسجاماً مع الالتزام المستمر لاستقطاب الكفاءات وأصحاب المواهب وتوفير البرامج التدريبية الفعالة والمناسبة لهم، بما يساهم في نجاحهم وارتقائهم جنبا إلى الجنب مع الشركة.

وتتضمن عملية التوظيف برنامجاً تدريبياً مكثفاً بناءً على معايير عالمية لتطوير الخبرات الفنية. وكان فنيو التشغيل الجدد قد أنهوا في البداية برنامجاً تدريبياً لمدة عشرة أسابيع ضمن استعدادهم للعمل في مجمع ايكويت الصناعي. وتم خلال هذا البرنامج التدريبي التركيز على محاور رئيسية شملت تطوير مهارات اللغة الانكليزية، ومبادئ العمل الجماعي، والتعريف بثقافة العمل داخل ايكويت، وكذلك أساسيات الأعمال الفنية. ومع الانتهاء من هذا البرنامج المكثف، يشترك فنيو التشغيل في تدريب عملي لمدة ستة أشهر وذلك لاكتساب شهادات فنية معتمدة للعمل في ايكويت.

وحول هذه الدفعة من فنيي التشغيل، قال النائب الأول لرئيس ايكويت ناصر الدوسري: “نحقق اليوم إنجازاً جديداً يؤكد التزامنا بتوفير الفرص الوظيفية للشباب في مجالنا الصناعي العالمي. لقد انضم إلينا اليوم 34 فني تشغيل، بعد أن وفرنا لهم برنامجاً تدريبياً معتمداً وتأهيلياً يساهم في الارتقاء بمواهبهم وكفاءاتهم ويدعم الانطلاق مسيرتهم المهنية”.