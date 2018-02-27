ايمري: نيمار لن يخضع لعملية جراحية

باريس-أ ف ب:

أعلن الاسباني أوناي إيمري مدرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ان إصابة البرازيلي نيمار لا تستدعي خضوعه لجراحة، ولم يستبعد ان يكون جاهزا للقاء ريال مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، مع إقراره بأن هذه الامكانية «ضئيلة».

وقال ايمري في مؤتمر صحافي امس: «بالنسبة الى نيمار، لا قرار باجراء عملية. سنرى كيف ستسير الامور في الايام المقبلة»، أضاف: «نيمار هو أول من يريد خوض كل المباريات، وتركيزه منصب على ريال مدريد. أعتقد بوجود فرصة ضئيلة لكي يكون جاهزا للمباراة»، بعدما أكد النادي إصابته بالتواء في كاحله وشق في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا الاحد في الدوري المحلي.

وكان النادي الباريسي الباحث عن أول لقب له في المسابقة القارية، يعول بشكل أساسي على أغلى لاعب في العالم لقيادته في الاياب على أرضه ضد حامل اللقب في الموسمين الماضيين، آملا في قلب تأخره 1-3 في مباراة الذهاب التي استضافها ريال على ملعبه في 14 فبراير.

وأثار تعرض نيمار (26 عاما) للاصابة القلق بداية من احتمال غيابه عن الموعد الأوروبي.

من جانبه اعرب مدرب الفريق الاسباني الفرنسي زين الدين زيدان عن أمله في تمكن نيمار من التعافي قبل موعد المباراة. وقال في مؤتمر صحافي «لا أحب ان يتعرض اللاعبون للاصابة ولست مسرورا من إصابة نيمار. آمل في ان يكون هنا من أجل المباراة».

وسيكون مفتاح مشاركة نيمار من عدمها ضد ريال، معرفة مدى خطورة الاصابة في مشط القدم، الا ان تجارب سابقة لا تبعث على التفاؤل.

فقد اضطر العديد من اللاعبين للغياب أسابيع بسبب هذا النوع من الاصابات، منهم مواطن نيمار غابريال جيزوس الذي غاب عن مانشستر سيتي الانكليزي لشهرين بسبب كسر في مشط القدم. كما غاب النجمان الانكليزيان ديفيد بيكهام وواين روني لنحو ستة أسابيع بسبب مشط القدم.

وفي حال تأكد غيابه، ستكون عدم مشاركة نيمار في مباراة ريال نكسة كبيرة لسان جرمان الذي أنفق 222 مليون يورو لضم البرازيلي الصيف الماضي، في خطوة رأى محللون ان أحد دوافعها الرئيسية هو السعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا وتثبيت مكانة سان جرمان كأحد الأندية الكبيرة قاريا.