باخ يرفع الراية البيضاء أمام ملف المنشطات

بيونغ تشانغ-دب ا:

أكَّد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أنَّ الصراع ضد المنشطات متواصل ملمحًا إلى أنه قد لا يتم الفوز به أبدًا، مشيرًا «لا يمكننا أن نتجاهل الواقع الإنساني».

وأشار إلى أن العقوبة ضد روسيا، قد يتم رفعها إذا جاءت نتائج باقي اختبارات الكشف عن المنشطات بأولمبياد بيونج تشانج سلبية.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية اول من امس، استمرار عقوبة الإيقاف بحق روسيا في أولمبياد بيونغ تشانغ مع منع رياضييها من السير تحت العلم الروسي، خلال حفل ختام الأولمبياد بسبب المنشطات.

وتورط اثنان من فريق «رياضيين أولمبيين من روسيا» في تعاطي المنشطات في بيونج تشانج؛ حيث يتعلق الأمر بناديجدا سيرجييفا التي أحرزت المركز الثاني عشر في منافسات الزلاجات الجماعية (بوبسلي)