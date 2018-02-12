باخ يزور كوريا الشمالية قريبا

بيونغ تشانغ-(أ ف ب: سيقوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الالماني توماس باخ بزيارة كوريا الشمالية بعد دورة الألعاب الشتوية 2018 المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، بحسب ما أشار متحدث باسم اللجنة امس.

وأدى الأولمبياد المقام حتى 25 فبراير، الى تقارب تاريخي بين الجارين اللدودين، مع حضور مسؤولين شماليين بارزين حفل الافتتاح الذي تضمن مشاركة البلدين بوفد مشترك، ومشاركة رياضيين شماليين في المنافسات، وتشكيل فريق موحد لمنافسات هوكي الجليد النسائية.

وقال المتحدث باسم اللجنة مارك أدامز ان باخ سيزور الشمال «في موعد لم يتم تحديده بعد»، موضحا ان الزيارة كانت جزءا من الاتفاق الذي وقع في 20 يناير بين اللجنة الأولمبية والبلدين، وحددت فيه أطر مشاركة الشمال في ألعاب أولمبية يستضيفها الجنوب، للمرة الأولى.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس الاثنين، اعتبر باخ ان دخول الوفد الكوري المشترك حفل الافتتاح كان «لحظة مليئة بالمشاعر. بالتأكيد كان لدينا اعلان 20 يناير في لوزا حول المشاركة الكورية في الألعاب الأولمبية. الا انه كان لا يزال ثمة الكثير من العمل للقيام به بعد ذلك».