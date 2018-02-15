باخ يلتقي الرياضيين الروس في بيونغ تشانغ للمرة الثانية

قال مارك أدامز المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية، امس، إن توماس باخ رئيس اللجنة التقى مع الرياضيين الروس مرة أخرى، خلال زيارته للقرية الأولمبية بدورة الألعاب الشتوية.

وأوضح أدامز إنه من المهم أن تتواصل اللجنة الأولمبية الدولية مع كافة الرياضيين في دورة الألعاب، لمعرفة ما إذا كان هناك أية مشكلات.

ويتنافس الرياضيون الروس كمستقلين تحت اسم الرياضيين الأولمبيين من روسيا، في أعقاب ممارسات تعاطي المنشطات في البلاد خلال دورة الألعاب بسوتشي في 2014.

وأضاف أدامز إن باخ قال للرياضيين الروس إنه ليس مسؤولا عن صدور قرار رفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الروسية خلال الحفل الختامي لدورية الألعاب الشتوية يوم 25 من الشهر الجاري، وإن المسؤول عن ذلك هي لجنة خاصة، وإنه لن يتكهن بالقرار.

وقال أدامز «أعتقد أن الرئيس أكد أن القرار ليس بيده».