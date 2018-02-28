باربره سترايساند استنسخت كلبتها

لوس انجليس – رويترز:

استنسخت المغنية والممثلة الشهيرة باربره سترايساند كلبتها الاثيرة سامانثا من سلالة كوتون دو تولير والتي ماتت العام الماضي وعمرها 14 عاما وأصبح لديها الان جروان جديدان.

وقالت سترايساند لمجلة فارايتي المتخصصة في أخبار نجوم هوليوود انه تم أخذ خلايا من فم الكلبة سامانثا ومعدتها.

وأضافت “لكل منهما شخصية مختلفة. وأنا أنتظر أن يكبرا لمعرفة ما اذا كان لهما عيناها البنيتان وجديتها”.

وقالت انه عند وصول الجروين المستنسخين خصصت لاحدهما ملابس باللون الاحمر وللاخر ملابس أرجوانية فاتحة لتمييز كل منهما عن الاخر ومن هنا جاءت تسمية الاولى مس سكارليت والثانية مس فيوليت.