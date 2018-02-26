توقع بنك باركليز البريطاني سعرا لخام القياس العالمي برنت عند 60 دولارا للبرميل في 2018 بينما أبقى على توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الاميركي عند 55 دولارا للبرميل.

وأضاف باركليز «نرى احتمالا كبيرا لحدوث تصحيح في السوق في النصف الثاني من العام الحالي مع بدء المخزونات في الزيادة مجددا».

وتابع «الافق لا يبدو ايجابيا ونتوقع سعرا لخام برنت بين 55 و60 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2018»، وذلك حسب «رويترز».

وقال: إن من المستبعد أن يكون لاعلان منظمة أوبك ومنتجين مستقلين عن تعاون في السياسة أثر تحقيق استقرار السعر في العام القادم مثلما حدث في 2017.

الى ذلك اعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس ان سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضي 1.8 دولار ليصل إلى 64.16 دولار للبرميل مقابل 63.08 دولار يوم الخميس الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء اوبك ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر يناير الماضي سجل 66.85 دولار للبرميل مقابل 62.06 دولار للبرميل في ديسمبر الامر الذي يشير الى ان سعر السلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي بلغ 63.09 دولار للبرميل.

وأشارت نشرة وكالة انباء (اوبك) إلى ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 52.43 دولار للبرميل.

وكانت (أوبك) اتفقت في اواخر 2016 بفيينا مع منتجين مستقلين على رأسهم روسيا على خفض انتاجها النفطي بمقدار 1.8 مليون برميل في اليوم بهدف التسريع في استقرار السوق النفطية العالمية من خلال اجراء تعديلات في انتاج النفط عبر خفض الإنتاج.

يذكر ان اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار فيينا قد اعلنت في اجتماعها في مسقط في 21 يناير الماضي تمديد العمل باتفاق خفض انتاج النفط حتى نهاية العام الجاري. وقالت اللجنة ان نسبة الالتزام بخفض الانتاج بلغت رقما قياسيا وصل الى 129 بالمئة فيما بلغ المتوسط الشهري لمدى الالتزام خلال العام الاول منذ اعلان الاتفاق 107 في المئة .