وقف الأطباء عن العمل… والوزارة تتابع مجريات التحقيق والأولية لشكاوى المرضى

تحديد الجزاءات اللازمة على الجهات غير المتعاونة في التحقيق لضمان النزاهة

سنأخذ في الاعتبار المقترحات اللازمة لإصلاح القصور لضمان جودة الرعاية الصحية

80 ٪ نسبة تغطية المواليد بالمسح الصحي للسمع في 2017 وحريصون على توسيع الخدمات

كتبت ـ مروة البحراوي:

أوقف وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عددا من الاطباء عن العمل وأوصى بإحالتهم الى النيابة العامة بناء على نتائج تحقيق ادارة الشؤون القانونية في واقعة للاخطاء الطبية بأحد مستشفيات الصحة.

وأشار الصباح في تصريح أمس، إلى ان الاطباء أوقفوا عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، مؤكدا متابعة الوزارة جميع الاجراءات القانونية وإعطاء الأولوية للشكاوى المقدمة من المرضى، مع تحديد سقف زمني لإجراءات التحقيق في تلك القضايا، لضمان صدور نتائجها بالسرعة الممكنة.

وقال ان الوزارة ستتخذ اجراءات رادعة وعادلة في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير من جانب الفريق الطبي، وذلك للحفاظ على مستوى وجودة الرعاية الصحية والعلاج المقدم في المؤسسات الطبية المختلفة، مع الاخذ بعين الاعتبار المقترحات اللازمة لتطوير وإصلاح أوجه القصور وتحديد الجزاءات اللازمة على الجهات غير المتعاونة مع سير التحقيق، لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والنزاهة والشفافية، وبما يبعث اطمئنان الجميع لمستوى جودة الخدمات الصحية في الكويت.

في سياق منفصل، أكد الوزير الصباح أن انعقاد مؤتمر اخر المستجدات في جراحة الحنجرة والاحبال الصوتية يتزامن مع قيام الوزارة بتدشين برنامج وطني شامل ومتعدد المحاور للوقاية من الصمم وتحقيق السمع الآمن ويتزامن مع قرب الاحتفال باليوم العالمي للسمع الموافق 3 مارس من كل عام.

وقال الصباح في أمس بمناسبة افتتاح فعاليات المؤتمر ان فعاليات المؤتمر ستستمر على مدى يومين ويحضره ما يفوق 12 زائرا من دول عربية وكندا واميركيا واستراليا مشيرا الى انه ستخلل المؤتمر اجراء عمليات جراحية ومناظرة كثير من حالا المرضى في ثلاث مستشفيات مبينا ان المؤتمر يتماشى مع خطوة الوزارة للتطوير العلمي ، وبرامج تعزيز الصحة والتوعية والمسح السمعي لحديثي الولادة.

وأضاف ان الوزارة أولت تخصص الانف والاذن والحنجرة اهتماما خاصا من خلال اقامة اقسام للانف والاذن والحنجرة بجميع المستشفيات والتطوير المستمر لمركز سالم العلي للنطق والسمع وتزويده باحدث الاجهزة وتنفيذ برنامج المسح الصحي للسمع للمواليد منذ عام 2013 وقد تم تحقيق معدل نحو 80 % لتغطية مواليد بالمسح الصحي للسمع خلال عام 2017 وهو ما سيكون له مردوده الايجابي للاكتشاف المبكر للاعاقات السمعية وسرعة اتخاذ الاجراءات العلاجية والتأهيلية وخفض معدلات الاعاقة السمعية.

وأوضح ان الوزارة حرصت الوزارة على التوسع بخدمات الانف والاذن والخبرة والسمعيات ضمن التغطية الصحية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية الاولية وانطلاقا من التزامنا بالاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى 2030.

وتقدم الصباح بالشكر لكل من ساهم بالدعم والرعاية لاعمال المؤتمر وتنظيم المعرض المقام على هامشه والذي يتيح الفرصة للاطلاع على احدث التقنيات العالمية من اجهزة ومستلزمات الانف والاذن والحنجرة والاستفادة منها للتطوير والمستمر لجودة الرعاية الصحية بهذا التخصص الهام.

من جهته كشف رئيس المؤتمر الدكتور حمود العروج ان المؤتمر يتضم عددا من المحاضرات والحلقات النقاشية وورش العمل فضلا ان المؤتمر شهد اجراء 6 عمليات جراحية في الايام الثلاث التي سبقت المؤتمر في مستشفيات الفروانية وزين والعدان.

وبين ان ورش العمل ستتناول مناقشة احدث المستجدات لعلاج مشاكل النطق والتخاطب عند المعلمين والمعلمات ومرضى الامراض العصبية.