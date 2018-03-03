باسيل ليس مرحباً به في زغرتا

بيروت – “السياسة”:

في إطار التصعيد الانتخابي بين “تيار المردة” و”التيار الوطني الحر”، أقدم مجهولون على إزالة لافتات مرحبة برئيس التيار “البرتقالي” جبران باسيل كانت رفعت في بلدات مرياطة وأردة ومجدليا، قبل ساعات قليلة من زيارة وزير الخارجية لزغرتا ومنطقتها، دون معرفة الأسباب، في وقت أشارت المعلومات إلى أن هذا التصعيد بين الطرفين مرشح لأن ترتفع وتيرته، في المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد حدة التنافس الانتخابي إلى أعلى المستويات.

انتخابياً، قال العميد شامل روكز، إن لائحة كسروان الفتوح، جبيل اكتملت بنسبة كبيرة، لافتاً إلى أن البعض وصفها بالمتناقضة، أما هو فيعتبرها متنوعة.

وأشار إلى أن لديه أفكاره التي تتطابق مع الرئيس ميشال عون و”التيار الوطني الحر”، لكن لديه أفكاره الخاصة أيضاً الواردة في برنامجه الانتخابي.

ومن مزيارة، اعتبر الوزير جبران باسيل، أن أهم ما حققه التيار الوطني في السنوات الاخيرة انه استعاد نحو نصف الوطن الى الوطن وهكذا قوي الوطن وعادت مساحته لبنان وحدوده العالم.

ورأى أن اعادة الروح للانتشار اللبناني مصدر قوة للبنان والنجاحات بدل ان تكون فردية يجب ان يكون لها اطار لبناني جامع، لافتا الى انه في هذه الانتخابات يشارك المنتشرون للمرة الاولى من الخارج وفي الدورة المقبلة سيكون هناك ستة نواب مخصصين لهم.

ولفت باسيل الى ان “التيار يستعيد حضوره في قضاء زغرتا كما في كل لبنان كمشروع لبناني صرف وهذا ما نقوله لرفاقنا هنا.