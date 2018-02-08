بالبركة والتوفيق لدولة الكويت

د. عبدالله راشد السنيدي

د. عبدالله راشد السنيدي

أصبحت دولة الكويت ابتداءً من اليوم الأول من سنة 2018 من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وهو أمر غير مستغرب إذ تعتبر دولة الكويت من الدول الفاعلة في منطقة الخليج العربي والعالم العربي، وكانت بحق من الستينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي لؤلؤة الخليج العربي، أي قبل الغزو العراقي الآثم في عهد نظام صدام حسين،وقبل سطوع نجم مدينة دبي وكنت من الذين سعدت بزيارتها في السبعينات إذ كانت محل الانبهار والإعجاب في محالها التجارية وشوارعها وأبراجها ونشاطها الفني والرياضي والإعلامي، ومن الصدف أني كنت في الكويت أثناء زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات (رحمه الله) الدراماتيكية لإسرائيل سنة 1977م حيث تابعت ومن معي أحداث تلك الزيارة من التلفزيون الكويتي والصحافة الكويتية صاحبة الريادة في ذلك الوقت، ولا تزال تحتل موقعاً متقدماً في العمل الصحافي العربي.

وقد نالت دولة الكويت استقلالها من الحماية البريطانية بتاريخ التاسع عشر من يونيو سنة 1961، وأصبحت عضواً بجامعة الدول العربية بعد “31” يوماً من الاستقلال ، كما أصبحت عضواً في هيئة الأمم المتحدة في الرابع عشر من مايو سنة 1963.

كما أن دولة الكويت لها الدور الرئيسي في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عندما طرح سمو أميرها الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) الفكرة سنة 1981 أثناء الحرب العراقية – الإيرانية على جلالة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت (رحمه الله) فوافق على الفكرة ، ثم طرحت على بقية قادة دول الخليج العربي فحظيت بتأييدهم في القمة التي جمعتهم سنة 1981في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما أن الكويت من أوائل الدول المنتجة والمصدرة للنفط ، كما تحتل موقعاً متقدماً في تسلسل الدول الغنية في العالم.

وقد يعد من أهم ما تتميز به دولة الكويت رعايتها للعمل الإنساني على المستوى العالمي ممثلة في أميرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله وفقه لكل خير، الذي حصل على لقب قائد العمل الإنساني إضافة إلى اعتبار دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني وذلك من قبل هيئة الأمم المتحدة ، وذلك للدور الذي تقوم به دولة الكويت في إغاثة المنكوبين على مستوى العالم بسبب الحروب أو الفيضانات أو الزلازل ونحو ذلك.

إذاً فإن ما تقدم يمثل بعض الأسباب التي أدت إلى ثقة المجتمع الدولي في دولة الكويت بمنحها مقعداً في مجلس الأمن الدولي للعامين (2018 – 2019) وأعتقد أن كل مواطن خليجي أو عربي أو مسلم لديه شعور بالاعتزاز لوصول دولة الكويت لهذا الموقع الرفيع ،وأنا بدوري أتمنى لها كل العون والتوفيق في هذه المهمة الحساسة، وأنها بإذن المولى عز وجل ستكون خير ممثل لدول “مجلس التعاون” الخليجي ، والدول العربية والإسلامية بل وللقضايا الدولية العادلة وللجانب الإنساني، والله ولي التوفيق.

كاتب سعودي

ssnady592@gmail.com