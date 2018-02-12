بدء عرض”عاشق عموري” في السينما الإماراتية

شهدت امارة ابوظبي العرض الاول للفيلم الاماراتي “عاشق عموري” بصالة سينما “فوكس” في “ياس مول”، بحضور نجوم الفيلم وطاقم العمل.

تدور احداث الفيلم حول تعلق طفل بشخصية لاعب كرة القدم الاماراتي عمر عبدالرحمن الشهير بـ”عموري”، حيث يسعى وراء تحقيق حلمه بان يصبح نجما محترفا في كرة القدم مثله.

اخرج الفيلم الاماراتي عامر سالمين المري، فيما انتجته شركة “سينما فيجن فيلمز”، احد شركاء “twofour54”. وقدم قسم الخدمات التلفزيونية والسينمائية التابع لـ twofour54، اثناء تصوير العمل خدمات الانتاج وما بعد الانتاج، وقد استفاد “عاشق عموري” من برنامج الحوافز التابع للجنة ابوظبي للافلام الذي يتيح استرداداً نقديا بقيمة 30 في المئة من تكاليف الانتاج.

وتم عرض “عاشق عموري” في صالات السينما بانحاء الامارات بدءاً من الخميس.