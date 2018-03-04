بدء مناورات “كوبرا العرعر” الأميركية – الإسرائيلية

القدس – وكالات:

انطلقت المناورات العسكرية الإسرائيلية – الأميركية المشتركة “كوبرا العرعر” أمس، لتقييم الجهوزية للتصدي لأي هجوم، وذلك تزامناً مع التصعيد على الجبهة اللبنانية – السورية والتهديد الآتي من إيران و”حزب الله”.

وتهدف المناورات، التي ستستمر حتى منتصف مارس الجاري، إلى التدرب على استخدام منظومات الدفاع الجوي “آرو – حيتس (السهم)” و”القبة الحديدية” و”مقلاع داوود” و”باتريوت”.

كما تهدف إلى تمكين المنظومات الدفاعية الصاروخية الأميركية والإسرائيلية من العمل بصورة مشتركة، سيما الرادار “إكس باند، إف بي إكس تي” الموجود في النقب، الذي سيمكن صواريخ “آرو” من اعتراض صواريخ تحاكي “شهاب 3” الإيرانية ذاتية الدفع.