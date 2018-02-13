بدر: المخاطر الاستثمارية مرتفعة لكن العوائد المالية مرتفعة أيضاً

قال مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالعراق زياد بدر ان المؤسسة بدأت العمل بالعراق بعد مؤتمر مدريد في العام 2005 على شكل استثمار مع بنك الكويت المركزي، ما فتح الابواب أمام المستثمرين ، وفي العام 2011 افتتحت المؤسسة مكتباً لها في بغداد، حيث شهدت حركة الاستثمارات المزيد من النمو المتدرج.

واوضح ان اولويات المؤسسة تتمثل في دعم وتنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاع النفطي، من خلال تعزيز نمو القطاع الخاص مع التركيز على خلق وظائف، علاوة على تطوير بيئة استثمارية مواتية، كما وتركز على كل ما يعنى بإعادة الإعمار خاصة في مشاريع البنى التحتية كالطاقة والبناء والاستثمار كونها توفر العديد من الوظائف وفرص العمل التي لا تتوفر في القطاع النفطي.

وقال ان المؤسسة ركزت بداية على المستثمر العراقي الذي كان معزولاً لفترة طويلة من الزمن، إضافة إلى جذب رؤوس الاموال المحلية التي هربت للخارج في ظل فترة عدم الاستقرار، ثم اتجهت للتعاون مع دول الجنوب مثل لبنان ودول الخليج العربي وتركيا وغيرها من الدول، حيث تعمل حالياً على حشد الاستثمارات تحت مظلة منظمة التمويل الدولية وغيرها من المنظمات.

واشار إلى ان استثمارات المؤسسة امتدت من شمال العراق إلى جنوبها، وركزت على مشاريع الطاقة والاتصالات والصناعة والخدمات الاجتماعية والاسواق المالية والمؤسسات الزراعية والتمويل والاستشارات، وذلك من خلال التركيز على:

– بيئة الاستثمار

– الشراكة بين القطاعين العام والخاص

– البنية التحتية الرقمية ودعم المصارف الخاصة لإعادة هيكلتها.

ومضى يقول انه على الرغم من التحديات التي واجهتها مؤسسة التمويل الدولية إلا ان تجربتها بالعراق كانت ناجحة، فليس لديها اي قروض متعثرة ما يعني أن كافة مشاريعها ناجحة، حيث اخذت المؤسسة كل الاحتياطات الللازمة، مضيفاً ان المخاطر مرتفعة، ولكن العوائد مرتفعة كذلك.