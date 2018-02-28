المارة تمكنوا من إطفاء النيران بعدما تجاوزت الحروق نسبة الـ 70٪

كتب – مشعل السنعوسي:

في مأساة جديدة لأبناء “البدون” اقدم شاب من ابناء هذه الفئة على الانتحار حرقا بعد ان سكب على نفسه البنزين واضرم النيران في جسده مقابل محكمة الجهراء.

وتمت السيطرة على الحريق من قبل المارة ونقله الى مستشفى الجهراء وهو بحالة صحية غير مستقرة حيث تجاوزت نسبة الحروق 70٪ من جسده فيما سجلت وزارة الداخلية قضية “محاولة انتحار” ضده.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بإضرام شاب من فئة البدون النيران في جسده مقابل محكمة الجهراء وتوجه رجال الامن والاسعاف الى الموقع فوجدوا الشاب ممددا بعد ان اطفأ المارة النيران، وعلى الفور نقل الى مستشفى الجهراء وأدخل وحدة العناية المركزة وبعدها نقل الى مستشفى البابطين للحروق كون ان النيران التهمت جسده.

من جهتها، اعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الوزارة يفيد بإقدام شخص من غير محددي الجنسية ومن مواليد 1982 على الانتحار بإشعال النيران في نفسه امام محكمة محافظة الجهراء.

وعلى الفور تحرك رجال الامن الذين استدعوا سيارة الاسعاف وتم نقله الى المستشفى.

وبإجراء التحريات عن الشخص اتضح انه من ارباب السوابق حيث بلغت جرائمه 21 جريمة متنوعة ما بين التهديد بالقتل والسلب بالقوة والسكر والاعتداء على الآخرين وجار استكمال التحريات للوقوف على دوافع محاولة الانتحار فيما سجلت قضية برقم 17/2018 جنايات الجهراء.