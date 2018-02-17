“بدون” أدمى خليجياً وأدخله المستشفى

كتب- مشعل السنعوسي:

أصيب خليجي بكدمات متفرقة وجروح اثر مشاجرة دامية مع شاب من غير محددي الجنسية في الصليبية اثر خلافات سابقة بينهما.

وفي التفاصيل ورد بلاغ لغرفة العمليات بوزارة الداخلية يفيد بمشاجرة دامية حيث توجه رجال الامن والطوارئ الطبية الى موقع البلاغ وعند وصولهم تبين بان مجموعة من المارة فكوا المشاجرة ونقل المصاب الخليجي الى مستشفى الجهراء فيما قبض رجال الامن على الشاب البدون وبالتحقيق معهما تبين بان هناك خلافات سابقة ما بينهما وتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقهما.

ومن جانب اخر تقدم مواطن في الحادية والثلاثين من عمره ببلاغ الى مخفر العارضية يفيد بان شابين مجهولي الهوية تلفظا عليه بالفاظ غير لائقة ورمياه بعلبة بيبسي وتم اخذ مواصفات مركبة للمجهولين وجار البحث والتحري للقبض عليهما من قبل رجال المباحث.