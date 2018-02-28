كتب – مشعل السنعوسي:

في مأساة جديدة تسلط الضوء على معاناة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، أضرم أحد ابناء هذه الفئة ليل اول من امس النار في نفسه أمام محكمة الجهراء في محاولة للتخلص من حياته، قبل ان يطفئ المارة النار المشتعلة فيه وينقل الى مستشفى الجهراء ومنها الى مستشفى البابطين وهو بحالة غير مستقرة.

واوضحت مصادر متابعة لـ “السياسة” ان “البدون البالغ من العمر نحو 35 عاما سكب مادة البنزين على نفسه واضرم النار ليصاب بحروق بنسبة 70 في المئة”، بينما اعلنت وزارة الداخلية انها تلقت بلاغا عن محاولة شاب من مواليد 1982 الانتحار باشعال النار في نفسه وعلى الفور تحرك رجال الأمن واستدعوا سيارة اسعاف لنقله الى المستشفى، مشيرة الى انه “من ارباب السوابق ومسجل بحقه 21 جريمة متنوعة بين التهديد بالقتل والسلب بالقوة والسكر والاعتداء على الاخرين”.

وتعليقا على اعلان “الداخلية” السجل الجنائي للضحية، قال النائب وليد الطبطبائي: “ألا تخجل وزارة الداخلية من نفسها وهي تنشر سوابق هذا المسكين بدلاً من أن تلوم نفسها بسبب الظلم الإنساني الذي تتعرض له هذه الفئة وبسبب تأخرها في معالجة وحسم أوضاعها”.

من جهة اخرى، القت الأجهزة الأمنية القبض على مواطن كويتي قتل اخاه في منطقة العمرية امس، كاشفة ان القاتل خرج من السجن حديثا.

واوضحت ان “قطاع العمليات تلقى بلاغا عن اطلاق نار نتج عنه قتل مواطن كويتي، وعلى الفور تحرك رجال الأمن الى الموقع حيث وجدوا الضحية مصاباً بطلق ناري في الرأس، وبسؤال الشهود اوضحوا ان القاتل شقيق المجني عليه وقد هرب بمركبته”، مبينة ان “رجال الأمن استدلوا على مكان تواجده وقاموا بمحاصرته في مركبته بعد نفاد الوقود منها وقد عثر بحوزته الى السلاح المستخدم (كلاشنيكوف)”.