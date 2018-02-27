بديح يدخل حسابات القادسية لخلافة داليبور

كتب- ناصر الفضلي:

علمت السياسة ان مجلس ادارة نادي القادسية وضع الوطني راشد بديح كأبرز المرشحين لخلافة الكرواتي داليبور ستاركوفيتش مدرب الفريق الاول في حال تواصلت نتائج الاصفر المتراجعه خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بعد مواجهة العميد بعد غد في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة دوري فيفا، علما ان القادسية كان قد تكبد ثلاث هزائم متتالية كانت امام السالمية والنصر والجهراء على التوالي خلال الثلاث جولات الاخيرة من بطولة الدوري وهو ماجعل مصير داليبور والجهاز الفني برمته في مهب الريح.

ويأتي قرار ادارة القادسية وضع بديح ابرز المرشحين عن الكرواتي بسبب ضعف الميزانية الخاصة لدى الادارة بالتعاقد مع مدرب اجنبي جديد ومتمكن اضافة الى ان بديح يملك معلومات حول اللاعبين والفريق بشكل عام كما سبق له العمل على رأس الجهاز الفني للقادسية وحقق معه كأس الامير منذ ثلاثة مواسم قبل ازاحه والاستعانة بمساعده داليبور فيما بعد عوضا عنه.

وأكدت المصادر ان ادارة القادسية رفضت فكرة فرض عقوبة ادارية على المهاجم بدر المطوع أو المدافع عبدالرحمن العنزي بسبب بدر منهما خلال مواجهة الاخيرة نظرا لقلة عدد اللاعبين وكثرة المصابين قبل مواجهة العميد القوية بعد غد.

من جهة اخرى يسابق الجهاز الطبي الزمن بقيادة الدكتور عبدالله الفريح لتجهيز المدافع خالد ابراهيم للموقعة الصعبة، حيث باتت حظوظ اللاعب كبيرة للحاق في التشكيلة الاساسية بعد تماثله للشفاء من الاصابة التي تعرض لها وادت الى غيابه عن مواجهة العنابي والجهراء الاخيرتين، في حين لايزال المحترف الغاني رشيد سومايلا بعيدا عن حسابات داليبور بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في اصبع القدم، ويأمل اعضاء الجهازين الفني والطبي تجهيز سومايلا للاستعانة بجهوده في الجولات الاخيرة من بطولة الدوري اضافة الى مسابقة كأس الامير في ختام استحقاقات الموسم الكروي والحال ينطبق على صالح الشيخ واحمد الظفيري وسيف الحشان ومساعد ندا.