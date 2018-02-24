عرض حكومي شامل يبرز المخاطر على الاحتياطي العام لإقرار القرض بصفة الاستعجال

العنزي لـ “السياسة”: مس الكوادر الحالية للموظفين مرفوض مطلقا والبديل العادل للموظفين الجدد

كتب – رائد يوسف:

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن أمله في توصل الحكومة إلى توافق مع مجلس الامة حيال القوانين التي تعتبر محل “أخذ ورد” بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا ان المصلحة العامة هي غايتنا جميعا”، كاشفا ان “الحكومة ستحيل التصور الجديد للبديل الستراتيجي قريبا جدا إلى مجلس الامة”.

وقال الصالح في تصريح إلى “السياسة” أن الحكومة “ما زالت عند موقفها من ضرورة إقرار مشروعها بالإذن للحكومة للحصول على قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية بما لا يتجاوز 25 مليار دينار”، مبينا ان “هذه القناعة لا تعني أبدا تجاهل الملاحظات النيابية ومقترحات الاعضاء التي سيتم بحثها ودراستها قبل التصويت على القانون”.

وكشف الصالح عن أن الحكومة “ستقدم في جلسة مناقشة القانون عرضا موسعا نأمل أن يبدد مخاوف النواب وأن يقودنا إلى تكوين قناعة مشتركة بضرورة الدفع بإقرار مشروع القانون بصفة الاستعجال، خصوصا في ظل المحاذير التي أطلقها وزير المالية من خطورة رفض القانون على الاحتياطي العام”.

وعن مقترح النواب باحالة المشروع للجنة المشتركة بين الميزانيات والمالية، قال الوزير الصالح “سندرس المقترح في حال تقديمه وسنقبل كل ما نرى أنه يحقق المصلحة العامة”.

وبسؤاله عن البديل الستراتيجي والاتهامات النيابية الموجهة للحكومة بعدم الجدية في هذا القانون، أكد الصالح تمسك الحكومة بالمشروع الذي نأمل أن “يحقق العدالة المنشودة، ونحن نرحب بأي ملاحظات وسنعمل على معالجة أي مثالب أو ثغرات سواء في هذا القانون أو أي قوانين اخرى بالتعاون والتنسيق مع مجلس الامة واللجان البرلمانية”.

وأوضح أن الحكومة “حضرت الاجتماع الأخير للجنة المالية التي ناقشت مشروع القانون ولا صحة لاتهامها بمقاطعة الاجتماع”، مبينا ان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الخدمة المدنية نهلة بن ناجي مثلت الحكومة خلاله.

في السياق ذاته، علمت “السياسة” من مصادر مطلعة أن الحكومة “ستعرض على المجلس بيانات في غاية الأهمية متضمنة محاذير اختصاصيين من ان رفض قانون الاقتراض يعني اللجوء إلى الاحتياطي العام واستنفاذه خلال سنوات قليلة”.

وأوضحت أن “الحكومة ستبين للمجلس طريقة تعاطيها مع القروض في تجارب سابقة أثبتت فيها نجاحا تامّاً أثمر عدم تضرر الاقتصاد الوطني”، منوهة بنجاح الدولة في تغطية إصدار السندات العالمية العام الماضي.

وأضافت ان الحكومة “ستبين أن الوقت لن يسعفها للاستفادة من الاصلاحات المالية في ضبط الميزانية والتي تواجه من الاساس بتحفظات نيابية، ما يزيد من الحاجة الى الاقتراض، خصوصا مع ارتفاع نسبة الدين السيادي إلى نحو 25 في المئة من الناتج المحلي”، لافتة الى انها “ستطلع المجلس على الاثر السلبي المحقق جراء الاعتماد على الايرادات النفطية في الدخل وهيمنة القطاع الحكومي على الانشطة الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص على استحياء”.

وأوضحت أن “الفائدة المتوقعة للاقتراض العالمي تتراوح بين 3 و3.5 في المئة وهي تقل عن الفائدة المحققة للكويت عن عوائد الاحتياطي العام والبالغة نحو 6 في المئة، ما يعني بلغة الاقتصاد أن السحب من الإحتياطي يقلل الفوائد التي تجنيها الكويت وهو ما يمكن الاستغناء عنه بالاقتراض”.

من جانبه، شدد النائب عسكر العنزي على “عدم المساس في الكوادر والمكافآت الخاصة التي يحصل عليها الموظفون في الوقت الراهن”، مؤكدا أن “استحقاقهم هذه الامتيازات جاء بسبب كفاءتهم وقيامهم بأعباء وظيفية كبيرة قد لا توجد في قطاعات أخرى”.

وقال العنزي في تصريح إلى “السياسة”: “يجب أن يكون معلوما لدى الحكومة واعضاء اللجنة المالية التي تناقش البديل الستراتيجي أن مس كوادر الموظفين الحالية مرفوض تحت أي مبرر كان، وأن البديل العادل الذي يريده الجميع يجب أن يطبق من تاريخ إقراره على الموظفين الجدد”.

وفي ما يتعلق بقرض الـ 25 مليار دينار، ذكر العنزي أن هناك “غموضا وتبيانا في الآراء حول هذا الموضوع، ونحن مع إصلاح الوضع الاقتصادي للدولة، لكن من دون أن يشكل هذا خطرا على الأموال العامة واحتياطي الأجيال القادمة”، مشيرا إلى أنه “سيستمع إلى مبررات الحكومة والعرض الذي وعدتنا به خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية في المجلس لنقرر بعدها ما يخدم المصلحة العامة”.