براءة صاحب “مجسم الدب” من التعاطي والاصطدام

قضت محكمة الجنايات ببراءة المواطن صاحب “مجسم الدب” من حيازة مواد مخدرة “الميثامفيتامين” بقصد التعاطي وقيادة مركبته تحت تأثيرها مما ادى الى الاصطدام بالسور الخارجي لمنزل عائلة كويتية والدخول بصالة المنزل.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه حاز مادة مؤثرة عقليا “الميثامفيتامين” وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له وقاد مركبته تحت تأثيرها، كما اثبت ضابط المرور بوزارة الداخلية حيث انه تم القبض على المتهم وتم تفتيشه نتيجة الاشتباه فيه واحيل الى المخفر عقب الحادث المروري وتم العثور معه على “مجسم الدب” الذي كان يحمله في يده وبتفتيشه لم يتم العثور على شيء.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم ودفع ببطلان القبض على المتهم وبطلان تفتيشه وذلك لعدم توافر حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون، وعدم توافر دليل في الاوراق يمكن معه اسناد الاتهام للمتهم او ادانته على اساسه.