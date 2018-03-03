براءة مواطنين من النصب بـ 23 ألف دينار

أيدت محكمة الجنح المستأنفة براءة مواطنين من التدليس على مواطن باستعمال وسائل احتيالية اثناء ابرام عقد لمزاولة نشاط تجاري في تركيا.
وترافع دفاع المتهمين المحامي احمد الفيلكاوي امام المحكمة مؤكدا ان المتهم الاول اكد ان المجني عليه حضر اليه من تلقاء نفسه واكد رغبته بالعمل في تركيا فقام بعرض عليه حصته وتحويل الرخصة التجارية وحصل من المجني عليه على مبلغ 23 ألف دينار لافتا الى ان المتهم الثاني أنكر ما أسند إليه من اتهام وقرر ان الاول طلب منه استلام المبلغ المالي من المجني عليه.
واوضح الفيلكاوي أن اركان النصب والاحتيال غير متوافرة بالقضية وان المتهمين لم يرتكبا أي جريمة وان الاتهامات مرسلة فلايوجد دليل على تعرض المجني عليه للنصب.
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