قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن عشريني من تعاطي مواد مخدرة والتسبب في حادث مروري على طريق البحر في منتصف الليل .

وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهم أنه حاز مادتين مؤثرتين عقليا بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا .

وشهد ضابط في وزارة الداخليه انه ورد اليه بلاغ من غرفة العمليات بوجود حادث مروري وحال وصوله الى موقع البلاغ شاهد مركبة المتهم مصطدمة بمركبة اخرى فتوجه نحو مركبة المتهم لابعادها عن الطريق وعند فتحه باب المركبة وجد سيجارة ملفوفة مشتبه بها ملقاة على أرضية قائد المركبة وبمواجهة المتهم بها أقر بأنها تخصه بقصد التعاطي وبتفتيش المتهم قبل اركابه دورية الشرطة عثر معه على كيس اسود يحتوي بداخله على مادة عشبية مشتبه بها وبمواجهته بالمضبوطات اقر بأنها بقصد التعاطي .

وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم ودفعت ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم لحصولهما من دون اذن من النيابة العامة وفي غير حالة من الحلات المقررة قانونا ولمخالفته لنص المادة «80» من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وبأنتفاء اركان جريمة حيازة مادة مؤثرة عقليا بقصد التعاطي في حق المتهم الماثل سند ذلك سلبية الدليل الفني علاوة على خلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بأرتكابه للجرائم المسندة اليه علاوة على استحالة التصور الجنائي للواقعه الامر الذي يقطع بعدم صحة الاتهام المسند اليه .