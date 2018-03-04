براءة هاني شعبان من إذاعة أخبار كاذبة

كتب – جابر الحمود:
قررت محكمة الجنايات الدائرة الثانية امس ببراءة الشيخ هاني شعبان من إذاعة أخبار كاذبة في “تويتر” على خلفية تغريداته عن براءة عثمان الخميس من ازدراء الشيعة بعد دفاع المحامي جليل الطباخ، وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم وهو كويتي أذاع عمداً في الخارج اشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وأساء عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن استخدم هاتفه النقال في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المو
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد ال