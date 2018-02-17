براعم الشعر تتفتح في دار سعاد الصباح … بالتدريبات

بدأت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع أعمال موسمها الثاني لمهرجان الشعر العربي للأطفال الذي تنظمه الدار في أبريل المقبل، بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، ويحمل عنوان «مهرجان سعاد الصباح لبراعم الأدب العربي»، حيث سيشارك به أطفال مميزون إلقاءً وحفظاً، وذلك بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها في الكويت سواء من المواطنين أو المقيمين من الناطقين بالعربية، بغض النظر عن الجنسية، ويتم من خلال التدريبات والبروفات اختيار 15 طفلاً يلقون نصوصاً مختارة من عيون الأدب العربي شعراً ونثراً عبر تسلسل تاريخي من العصر الجاهلي وصولاً إلى الحديث والمعاصر.

وقد أكدت د.سعاد الصباح أنها ترمي من خلال هذا المهرجان إلى المساهمة في حفظ اللغة العربية السليمة وحسن تداولها ونشرها على أوسع نطاق بشكل صحيح، وكذلك رفع مستوى الذائقة الأدبية بين أبناء الكويت والمقيمين.

وذلك بما يشكل دافعاً معنوياً لشريحة من الأطفال مدى الحياة لما سيلاقونه من تحفيز وهم في بداية أعمارهم، مؤكدة أن المهرجان يعتبر وثيقة أخلاقية في دعم الأدب وأبنائه، ودعم الطفولة لرسم مستقبل مشرق لها وتأمين حياة فضلى للبراعم المميزة، وهو ما يعمق –بدوره- المعاني المشرقة الموجودة في الأدب العربي، ويساهم في إعلاء اسم الكويت وتخليد دورها الأدبي، ويعمل على اكتشاف المبدعين الصغار في هذا المجال.. وقد دعت الدكتورة سعاد الصباح ان يعود الى اللغة العربية بهاؤها ورونقها.