براعم صقر الرشود تغنوا بحب الوطن

احتفلت روضة صقر الرشود في منطقة الروضة بالاعياد الوطنية بحضور مديرة الروضة معصومة شهاب والمديرتين المساعدتين خالدة الحسينان وباسمه الأمعري وأهالي الاطفال الذين شاركوهم فرحتهم.
وقدم الاطفال فقرات من عادات وتقاليد الكويت القديم، كما ازدان البراعم بأثوابهم التي حملت الوان علم الكويت ليقدموا اشعارا في حب الوطن وشاركت إدارة الروضة في الاحتفال الذي شهد مشاهد تمثيلة وردد الاطفال الاغاني الوطنية وفي الختام وزعت الهدايا عليهم.
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