لاهاي – كونا: أشادت السكرتيرة العامة لوزارة الخارجية الهولندية يوكا برانت بالعلاقات السياسية والاقتصادية القوية والمتنامية بين هولندا والكويت.

وقالت برانت في خطابها خلال حفل استقبال اقامته السفارة الكويتية في لاهاي مساء اول من امس بمناسبة العيد الوطني ال57 لاستقلال الكويت والذكرى الـ27 لتحريرها ان “هذه هي المرة الـ34 التي يحتفل فيها باليوم الوطني للكويت في هولندا منذ افتتاح سفارة الكويت في لاهاي عام 1984”.

وأضافت ان هولندا والكويت حافظتا على علاقات ثنائية ممتازة لأكثر من نصف قرن للاحتفال بيوم الاستقلال الـ57 للبلاد والـ27 للتحرير.

واشارت برانت الى انه في عام 1964 كانت هولندا من بين اوائل الدول التي تقيم علاقات ديبلوماسية مع الكويت بيد ان العلاقات تعود الى اكثر من ذلك.

واكدت ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين مازالت قوية اذ كانت هولندا اكبر شريك تجارى للكويت في الاتحاد الاوروبى خلال العقد الماضي.

وذكرت برانت ان النقاط المشتركة بين البلدين وعلاقاتهما الثنائية الممتازة تسمح لهما بمناقشة مجموعة واسعة من الامور في المجالات السياسية والاقتصادية والمتعددة الاطراف والثقافية.

وبينت ان هولندا والكويت لديهما مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي مشيرة الى ان دولة الكويت تتولى هذا الشهر رئاسة المجلس ثم ستتولى هولندا الشهر المقبل رئاسته.

ولفتت الى ان ثمانية طلاب من الكويت وثمانية طلاب من هولندا سيجتمعون في لاهاي هذا الاسبوع للعمل معا في مجالات مثل المساعدات الانسانية والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة والتعلم من ثقافة بعضهما وبناء صداقات عبر الحدود.

وفي استوكهولم قالت سفارة الكويت في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان السفير نبيل راشد الدخيل احيا احتفالا بمناسبة الاعياد الوطنية وسط حضور رسمي وديبلوماسي وشعبي لافت من كبار المسؤولين والشخصيات فاق عدده 400 شخص مؤكدين مكانة دولة الكويت الدولية.

وتقدم السفير الدخيل بالتهنئة الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وحكومة الكويت والشعب الكويتي الوفي الامين بمناسبة الاعياد الوطنية.

واكد خلال كلمته متانة علاقات الصداقة بين الكويت ومملكة السويد، لافتا الى نيل ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب (قائد العمل الإنساني) من قبل الأمم المتحدة جاء تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في مجال العمل الإنساني.

وتطرق السفير الدخيل في تصريحه الى عمق العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ومملكة السويد مشيرا إلى التعاون الاقتصادي والتعليمي والديبلوماسي حيث هناك 13 دكتورا مبتعثا من دولة الكويت يكملون دراساتهم العليا بطب الاسنان.

واضاف ان على المستوى الديبلوماسي فإن البلدين يشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي ويتم التنسيق فيما بينهما حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس.