برايتون يعمق جراح أرسنال

لندن -أ ف ب:

تحضر ارسنال لمواجهة الخميس المقبل ضد مضيفه ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي “يوروبا ليغ”، بخسارة جديدة أمام مضيفه برايتون 1-2 امس في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما يحل مانشستر يونايتد، برصيد 59 نقطة ضيفا على كريستال بالاس اليوم في محاولة لاستعادة الوصافة من ليفربول (60 نقطة).

وازداد موقف المدرب الفرنسي لارسنال ارسين فينغر حرجا بعد الخسارة التي جاءت اثر سقوطين كبيرين أمام مانشستر سيتي بنتيجة واحدة (صفر-3) في نهائي مسابقة كأس الرابطة الأحد الماضي، والخميس في مباراة مؤجلة من الدوري.

ورفعت مجددا اللافتات المطالبة برحيل فينغر عن الفريق اللندني الذي يشرف عليه منذ 1996، وهو الذي مدد عقده حتى 2019 رغم فشل الفريق في التأهل الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1998.

وفي ظل وجوده في المركز السادس بفارق 13 نقطة عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، والذي يحتله جاره توتنهام الفائز على لاعبي فينغر في المرحلة قبل الماضية (1-صفر)، انحصر طموح “المدفعجية” بمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي تشكل مفتاحه من أجل انقاذ الموسم ومحاولة خوض دوري الأبطال الموسم المقبل في حال تتويجه بلقب المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية.

ووجد ارسنال نفسه متخلفا منذ الدقيقة الثامنة عندما حصل صاحب الأرض على ركلة ركنية وصلت الى الهولندي ديفي بروبر الذي سبق الحارس التشيكي بتر تشيك اليها وحولها برأسه، لتصل الى لويس دانك الذي تابعها مباشرة في الشباك.

وتلقى ارسنال الهدف الثاني في الدقيقة 26 عندما خسر لاعبوه الكرة في منطقتهم، فوصلت الى الألماني باسكال غروس الذي لعبها عرضية الى غلين موراي، فأودعها الأخير برأسه في الشباك.

وعاد ارسنال الى اجواء المباراة بفضل الوافد الجديد الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ الذي قلص الفارق قبيل انتهاء الشوط الأول بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة من السويسري غرانيت تشاكا (43)، مسجلا هدفه الثاني بقميص “المدفعجية”.

ورغم المحاولات العديدة من قبل الطرفين في الشوط الثاني، لاسيما من برايتون، بقيت النتيجة على حالها ليتلقى ارسنال هزيمته العاشرة هذا الموسم، فيما حقق برايتون الذي ما زال ينافس في مسابقة الكأس خلافا لارسنال (سيلتقي مانشستر يونايتد في ربع النهائي)، فوزه الثاني تواليا والثالث في آخر 4 مراحل، رافعا رصيده الى 34 نقطة في المركز العاشر.