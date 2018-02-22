برشلونة لتأمين الصدارة أمام جيرونا

برشلونة-د ب ا : يتطلع برشلونة لتعزيز صدارته في الدوري الإسباني، عندما يستضيفه جيرونا غدا في الجولة الخامسة والعشرين، حيث يأمل أن يتعثر أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني والمنافس الحقيقي على اللقب هذا الموسم، أمام إشبيلية بعد غد.

ولم يخسر برشلونة، الذي يدربه إرنستو فالفيردي، في الدوري هذا الموسم ولكنه يقدم أداء متذبذبا في الفترة الأخيرة، حيث تعادل في ثلاث مباريات في آخر خمس، من بينها التعادل مع تشيلسي 1/1 يوم الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقدم برشلونة اداء مخيبا للآمال في ستامفورد بريدج، وسيتطلع الفريق للعودة لمستواه المعهود في ديربي كاتالونيا والتي يجب أن تكون ممتعة.

ويقدم جيرونا موسما رائعا، حيث يحتل الفريق، الذي يدربه بابلو ماشين، المركز الثامن وليس بعيدا عن المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويعتقد أليخاندرو جرانيل، الذي كان حاسما في المباراة التي فاز بها فريقه 3 / صفر أمام ليغانيس في الجولة الماضية، أن فريقه يمكنه تحقيق نتيجة إيحابية في كامب نو.

في نفس الوقت، سيواصل ريال مدريد معركته للصعود في جدول الترتيب بعد أن صعد للمركز الثالث في جدول الترتيب عقب الفوز على ليغانيس 3 / 1 أول من أمس.

ومع ذلك، مازال الفريق يتخلف بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر، ويستضيف الريال ألافيس غدا.

في نفس الوقت، يتعين على أتلتيكو مدريد، الذي يدربه دييغو سيميوني، أن يفوز على إشبيلية للحفاظ على فارق السبع نقاط التي تفصله عن برشلونة، قبل أن يلتقيا يوم 4 مارس المقبل.

وإذا تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز في مبارياته المقبلة ثم مباراة برشلونة، سيحظى بفرصة للمنافسة على اللقب الذي ظهر أنه حسم في ديسمبر الماضي.

مباريات الغد

أرسنال – مانشستر سيتي07:30 مساء

مانشستر يونايتد – تشيلسي 05:05مساء

فالنسيا – ريال سوسييداد08:30 مساء

إشبيلية – أتلتيكو مدريد 10:45 مساء

سامبدوريا – أودينيزي 05:00 مساء

ساسولو – لاتسيو05:00 مساء

يوفنتوس – أتلانتا08:00 مساء

روما – ميلان 10:45 مساء

سان جيرمان – مارسيليا11:00مساء