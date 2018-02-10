برشلونة للعودة لسكة الانتصارات أمام خيتافي

برشلونة-ا ف ب: يسعى برشلونة المتصدر الى العودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف خيتافي الحادي عشر في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة افلت من خسارته الاولى هذا الموسم وانتزع تعادلا مثيرا من مضيفه وجاره الكاتالوني اسبانيول 1-1 الاحد الماضي، ما قلص الفارق الى 9 نقاط بينه وبين مطارده المباشر اتلتيكو مدريد.

وينافس النادي الكاتالوني على ثلاث جبهات اذ بلغ ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا ايضا حيث سيواجه تشلسي بطل انكلترا في 20 فبراير ذهابا و14 مارس ايابا، كما بلغ نهائي كأس الملك ليضرب موعدا حاميا مع اشبيلية بعد اجتياز عقبة فالنسيا في نصف النهائي.

ويسعى الارجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه الى احراز الثلاثية هذا الموسم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2009 و2015.

ولن يجد برشلونة اي صعوبة في تخطي عقبة خيتافي الذي سقط في فخ التعادل في مبارياته الثلاث الاخيرة ويحاول تعزيز تواجده في وسط الترتيب في سعيه الى ضمان بقائه في دوري الكبار.

ويملك برشلونة الاسلحة اللازمة لتعزيز ريادته لليغا قبل رحلته الى لندن لمواجهة تشلسي، لكنه سيفتقد خدمات مدافعه الدولي الفرنسي صامويل اومتيتي بسبب الايقاف، وبالتالي ستكون الفرصة متاحة امام الوافد الجديد الكولومبي ييري مينا القادم من بالميراس البرازيلي منتصف يناير الماضي مقابل 11,8 مليون يورو.

ولم يلعب الدولي الكولومبي الواعد (23 عاما) اي مباراة حتى الان على الرغم من اصابة اومتيتي والدولي البلجيكي توماس فرمايلين، بيد انه مرشح بقوة للعب اليوم وذلك لاصابة فيرمايلين ايضا حيث لا يملك المدرب ارنستو فالفيردي خيارات كثيرة لسد الفراغ في مركز قلب الدفاع خصوصا ان جيرار بيكيه، صاحب هدف التعادل في مرمى اسبانيول، يعاني بدوره من اصابة عضلية.