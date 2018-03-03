كاتالونيا ـ ا ف ب:

يقود الفرنسي انطوان غريزمان هجوم اتلتيكو مدريد في قمة المرحلة 27 من الدوري الاسباني لكرة القدم ضد مضيفه برشلونة، منتشيا من رباعيته الاخيرة ومدركا انه قد يحمل الوان الفريق الكاتالوني الموسم المقبل.

اضطر برشلونة الشهر الماضي الى نفي تقارير اعلامية تحدثت عن توصله الى اتفاق مبدئي لضم الهداف الماكر، بعدما تقدم اتلتيكو في ديسمبر بشكوى الى الاتحاد الدولي (فيفا) بحق النادي الكاتالوني، على خلفية تواصله غير القانوني مع غريزمان.

وذكرت صحيفة “سبورت” انذاك انه يتعين على برشلونة الاختيار بين مفاوضة اتلتيكو حول صفقة الانتقال، او دفع البند الجزائي في عقد اللاعب وقدره حاليا 200 مليون يورو، لكنه سيصبح 100 مليون يورو في الاول من يوليو المقبل، مشيرة الى ان الصفقة ستنجز بعد كأس العالم في روسيا، حيث سيكون غريزمان (26 عاما) احد نجوم منتخب فرنسا فيها.

ويقف اتلتيكو عقبة بين برشلونة واحراز لقبه الخامس والعشرين في الليغا، خصوصا في ظل الخطوات الناقصة المتتالية للفريق الكاتالوني، اخرها تعادله الثالث في خمس مباريات الخميس على ارض لاس بالماس المتواضع (1-1).

ونتيجة لذلك، تقلص فارق النقاط الـ11 بينهما في يناير الى 5 نقاط فقط، ما يعني ان اتلتيكو الذي تعادل مع الارجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه ذهابا (1-1)، يتحين فرصة تقليص الفارق الى نقطتين بحال فوزه في ملعب “كامب نو”.

وقال مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي بعد التعادل في جزر الكناري “لم يكن طعم المباراة جيدا هنا.. مباراة (اتلتيكو) هامة نظرا لترتيب الفريقين. لا يزال الطعم مرا بعد فشل الفوز (في لاس بالماس). يتعين علينا الان الفوز على اتلتيكو”.

وبرغم تسجيل غريزمان رباعية في مرمى ليغانيس الاربعاء وتحقيق 6 انتصارات متتالية في الليغا، سيكون صعبا على “كولتشونيروس” الحاق الخسارة الاولى ببرشلونة هذا الموسم وفي عقر داره، حيث فشل غريزمان بالتسجيل في 9 مباريات.

وقال الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو عن غريزمان الذي سجل 12 هدفا في آخر 9 مباريات “قدم هذا المستوى في مواسم ماضية. هو لاعب رائع”.

ولا شك ان غريزمان تحرر مع عودة المهاجم المشاغب دييغو كوستا الذي يشغل باقي المدافعين بتحركاته.

رباعي هجومي لبرشلونة

في المقابل، يتمتع برشلونة بقوة ضاربة تتألف من ميسي والاوروغوياني لويس سواريز اللذين سجلا 59 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات ويتصدران ترتيب هدافي الدوري. كما يعتمد الفريق الكاتالوني على صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، المنتقل من ليفربول الانكليزي مقابل 160 مليون يورو والفرنسي الشاب عثمان دمبيليه العائد من اصابة قوية.

وتابع فالفيردي الذي قد يشرك الرباعي الضارب في مواجهة فريق العاصمة “مباراة اتلتيكو تأتي بسرعة وستكون هامة للفريقين. لكننا في الصدارة ونتطلع للحفاظ عليها”.