برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على إيبار بالليغا غدا

مدريد-أ ف ب:

يبحث برشلونة عن وقف سريع لنزيف النقاط عندما ينتقل في زيارة صعبة الى ارض ايبار السابع غدا ، في المرحلة 24 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبعد تحليقه في الصدارة، تعرض برشلونة لتعادلين مفاجئين مع اسبانيول وخيتافي، فتقلص الفارق مع مطارده اتلتيكو مدريد والذي يستقبل اتلتيك بلباو الثالث عشر، الى سبع نقاط.

وستكون المواجهة بمثابة الاعداد الاخير للارجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه، قبل الموقعة النارية الثلاثاء المقبل على ارض تشلسي الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

لكن برشلونة يحظى بأفضلية صريحة ضد ايبار، الطري العود في الليغا، ففاز عليه في مواجهاتهما السبع في الدوري، آخرها 6-1 ذهابا برباعية لاسطورته ميسي متصدر ترتيب الهدافين (20) امام زميله الاوروغوياني لويس سواريز (16)..

وبرغم انتمائه الى مدينة صغيرة في اقليم الباسك يبلغ عدد سكانها 27 الف نسمة، يقدم ايبار مستويات ثابتة في الدوري، وقد فاز في مباراتيه الاخيرتين على اشبيلية القوي وليغانيس.

ويعتمد ايبار الذي خسر مرة يتيمة في آخر 12 مباراة أمام اتلتيكو مدريد، على اسلوب غير معقد في اللعب واللجوء الى الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

في المقابل، يبحث اتلتيكو مدريد عن تحقيق فوزه الرابع تواليا والسادس في اخر سبع مباريات، عندما يستقبل اتلتيك بلباو الباحث عن فوز اول في 6 مباريات.