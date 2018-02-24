“برقان” راع فضي لـ«إعادة الهيكلة» للفرص الوظيفية

قدّم بنك برقان، أحد أكثر المساهمين في توفير فرص وظيفية محلية، رعايته الفضية لفعاليات معرض التوظيف المهني لعام 2018، الذي نظمه برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي في الدولة، للتعريف ببيئة العمل الديناميكية وعالية الجودة لديه.

وتأتي هذه الرعاية من بنك برقان بهدف تطوير العلامة التجارية والقطاع المصرفي، من خلال المساهمة في جذب الشباب الطموح للعمل لديه، حيث يقّدم فريق الموارد البشرية في بنك برقان لمحة شاملة عن احتياجاته الحالية.

ويواصل البنك مشاركاته الفعالة في مختلف المعارض المهنية مثل معرض جامعة الشرق الأوسط الأميركية «AUM» وجامعة الخليج “GUST” و الجامعة الاميركية “AUK” الذي انعقد العام الماضي، وذلك بهدف تسهيل متطلبات الشركات والخريجين سنوياً، إضافة إلى العمل على تطوير قدرات المواهب الوطنية، وتعزيز أداء الشباب في سوق العمل التنافسي.

ويعتبر بنك برقان توظيف المهنيين جزءاً لا يتجزأ من مهمته الأساسية، عبر تمكينهم من مواكبة التحولات التي تشهدها أوضاع السوق المتقلبة، ودفع الأعمال الإقليمية للمجموعة المالية إلى الأمام في مجالات جديدة، إلى جانب توظيف المرشحين الذين يتمتعون بخبرة جيدة في التواصل مع فريق عمل يتمتع بقدرات إبداعية وأخلاقيات عمل قوية لإيجاد الحلول المناسبة.

وأتاحت هذه المبادرة للبنك العمل على سد الثغرات الحالية، وإيجاد موظفين جدد، وشرح فوائد الانضمام إلى القطاع الخاص.