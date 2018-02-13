“برقان” يشارك في “الإعمار” عبر مصرف بغداد

أعلنت مجموعة بنك برقان، مشاركته في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في مدينة الكويت، وذلك عبر مشاركة مصرف بغداد التابع له في هذا الحدث الضخم.
ويهدف هذا المؤتمر الدولي المهم إلى توفير التمويل اللازم لإعادة بناء البنية التحتية والأعمال في العراق، وتأتي مشاركة بنك برقان في فعالياته انطلاقاً من الرؤية المشتركة بينه وبين شركة مشاريع الكويت (كيبكو)، الشركة الأم، والتي تلتزم بشكل راسخ بالمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد العراقي والمجتمعات المحلية في المنطقة ككل.
ويعد مصرف بغداد، احدى المصارف الإقليمية التابعة المجموعة بنك برقان، أكبر بنك خاص في العراق، ويتواجد في 18 محافظة من خلال شبكة تتكون من 41 فرعاً، ويتمتع أيضاً بمكانة فريدة تسمح له بالمساهمة في إعادة إعمار العراق.
ودارت المناقشات خلال جلسات المؤتمر ضمن إطار الرؤية المشتركة، وبالتعاون مع دول عربية أخرى، حيث تطرّقت إلى السبل الأنجح لجمع ما يكفي من المساعدات المالية، التي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاعات القائمة في العراق وتنمية قدرات الشعب العراقي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي يفتح فيه العراق أبوابه للاستثمارات ولرجال الأعمال.
وشهد المؤتمر حضور الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك – شركة مشاريع الكويت وعضو مجلس إدارة بنك برقان ومصرف بغداد مسعود حيات، وعضو مجلس إدارة بنك برقان ومصرف بغداد سعدون علي.
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