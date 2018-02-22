برقان يلتقي اليرموك في «الاولى»

كتب- ناصر الفضلي:

تقام في السادسة وعشر دقائق من مساء اليوم ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الدرجة الاولى، حيث يلتقي برقان صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة مع اليرموك الثالث ب14 نقطة على ملعب الشباب في اللقاء الاول، ويلعب الصليبيخات رابع الترتيب ب14 نقطة مع الساحل السادس ب6 نقاط على ستاد عبدالله الخليفة في المواجهة الثانية ويحل الشباب الخامس ب13 نقطة ضيفا على خيطان متذيل الترتيب ب5 نقاط في معقله ستاد ناصر العصيمي في المباراة الثالثة ويغيب الفحيحيل متصدر الترتيب ب21 عن مواجهات الجولة.

ويطفو لقاء برقان واليرموك على السطح باعتبار ان الاول سيسعى جاهدا الى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لتذليل الفارق امام المتصدر الفحيحيل الى نقطتين، في المقابل يتطلع اليرموك الى الظفر بالنقاط لاحتلال الوصافة.

ويملك الوطني محمد دهيليس مدرب برقان اوراق رابحة قادرة على ترجيح كفة فريقيه وفي مقدمتهم الفرنسي سليم كركار والهداف سوما وديغالو والبرازيلي ايدير بجانب المحليين محمد الظفيري وعبدالرحمن البناي، اما اليرموك فيعول مدربه البرازيلي جيسينير داسيلفا على المحترفين جاكو ووسام الادريسي لقيادة خط الوسط مع تحركات علي عبدالله وناصر الفيلكاوي وعذبي شهاب ويوسف نجف في الهجوم.

وفي اللقاء الثاني يأمل الصليبيخات هو الاخر بتخطي عقبة الساحل لبلوغ النقطة 17 للتساوي مع اليرموك بنفس الرصيد في حال فوز الاخير على برقان ويعتمد احمد عبدالكريم مدرب الفريق على انطلاقات عبدالله صحن وصانع الالعاب دغيم ناصر ، بينما يستعيد مهاجمه مشعل ذياب الغائب عن المباراتين السابقتين لعقوبة الايقاف.