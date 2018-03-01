يواصل بنك برقان، رعاية البطل الكويتي «طارق القلاف» أحد أبرز الرياضيين الكويتيين، ويتقدم بأطيب التمنيات للبطل العالمي بالنجاح في المسابقة القادمة التي ستقام في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأميركية بين 2 مارس – 4 مارس 2018. علماً بأن القلاف شارك في العديد من المسابقات هذا العام، وسيمثل الكويت في بطولة «أرنولد شوارزنيجر للمبارزة الكلاسيكية 2018»، وهي جزء من مهرجان أرنولد الرياضي الذي يعد أكبر مهرجان متعدد الرياضات في العالم.

وتأتي رعاية بنك برقان للبطل الكويتي طارق القلاف، للسنة الرابعة على التوالي، وقد حصد القلاف جائزة سيف الشرف كأفضل لاعب في البطولات العالمية ويستعد للمنافسة في بطولة «أرنولد شوارزنيجر للمبارزة الكلاسيكية 2018» في دورتها الخامسة عشرة.

الى ذلك قدّم بنك برقان، رعايته لاحتفالات العيد الوطني وعيد التحرير في كلية الحقوق بجامعة الكويت، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام البنك بدعم الأنشطة والمبادرات الشبابية. وكان البنك قد أقام جناحاً في الجامعة حيث عرض فيه حساب Youth للشباب، وكان الطلاب حريصين على معرفة المزيد من فوائد وخصائص الحسابات والعروض الحالية.

شارك البنك في الفعاليات التي أقيمت على مدى 5 أيام، والتي شهدت العديد من المسابقات وتقديم الجوائز من قبل طلبة كلية الحقوق المنظمين في جامعة الكويت.