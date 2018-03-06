استعرضت الحكومة امس امام مجلس الامة البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية “استدامة” مبينة انه برنامج بهدف الى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والانتقال به لمرحلة جديدة من خلال ادخال اصلاحات حقيقية على القطاع العام وتمكين القطاع الخاص ودعمه اضافة الى تنمية سوق العمل والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين وخلق فرص عمل للكويتيين.

ويستغرق تنفيذ البرنامج خمس سنوات حيث بدأت الحكومة بتنفيذه في عام 2016 ضمن رؤية الكويت لعام 2035 “كويت جديدة” ويستهدف البرنامج الذي جاء نتيجة لمشاورات قامت بها الحكومة منذ عام 2016 مع الجهات الوطنية المعنية من هيئات وخبراء اقتصاديين وجمعيات النفع العام من اجل الخروج بصيغة برنامج كلي واهداف مشتركة تعكس أوليات الاصلاح الاقتصاد على المدى المتوسط الى خلق اقتصاد متنوع ومستدام وادارة حكومية فاعلة.

ولا يلغي البرنامج او يحل محل اي من خطة التنمية او برنام عمل الحكومة الجاري تنفيذ كل منهما حالياً، بل هو برنامج تنفيذي متكامل ضمن رؤية 2035 “كويت جديدة” ويخدم ركائزها.

ويحتوي البرنامج على 50 بنداً ستراتيجياً وجدولا تنفيذيا تم توزيع هذه البنود على 4 محاور رئيسية بأهداف واضحة وجداول زمنية واقعية يمكن قياسها وتتبعها.

ويسعى البرنامج ضمن اهدافه لرفع كفاءة القطاع الحكومي والسيطرة على المصروفات والنفقات الحكومية، وتنويع مصادر الايرادات العامة بعيداً عن القطاع النفطي، واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من اجل خلق بيئة فعالة لممارسة الاعمال، وتوفير العديد من فرص العمل للكويتيين.

وذكرت الحكومة في عرضها انه البرنامج قطع عدة مراحل رئيسية منذ انطلاقته عام 2016 حيث شهد 24 مكبادة وفق الجداول الزمنية منذ بداية البرنامج في عام 2016 مما ساهم في تقدم مرتبة دولة الكويت في مؤتمرات عالمية مثل مؤتمر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.

محاور البرنامج

تضمن المحور الاول: تحسين الخدمات الحكومية لقطاع الاعمال (منذ عام 2016 الى اليوم) وانشاء مركز الكويت للاعمال وتخفيض عدد الخطوات ا لمطلوبة لتأسيس شركة واصدار رخصة تجارية من 15 الى 4 خطوات، وتخفيض عدد الايام لتأسيس شركة واصدار رخصة تجارية من 61 الى 7 أيام، وتخفيض عدد الايام للحصول على الكهرباء للشركات من 64 الى 8 أيام وتخفيض الفترة للحصول على رخص بناء من 216 الى اقل من اسبوع وتخفيض الفترة لتصدير البضائع من 104 ساعات الى 58 ساعة وتخفيض الفترة لاستيراد البضائع من 335 ساعة الى 149 ساعة.

واستهدف المحور ا لثاني: دعم وتحفيز الخاص، ترقية بورصة الكويت حيث عمل على اضافة زيادة في الاستثمار الاجنبي المباشر منذ عام 2015 بواقع 700 مليون د.ك وعمل على اتاحة 1000 وظيفة في القطاع الخاص جراء الاستثمار ا لاجنبي المباشر وتمويل اكثر من 1000 مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الوطني والبنك الصناعي كما تم البدء في برنامج التخصيص والشروع في تخصيص ثلاث مرافق واطلاق احد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص وجار رسم ستراتيجية صناعية وسياسية واضجة.

وضمن المحور الثالث تطوير وتنمية سوق العمل عبر الانتهاء من تصميم نظام إلكتروني مطور لتوظيف وقياس اداء الموظف الفعلي عبر اضافة معدل الحضور للتأهيل للحصول على مكافأة الاعمال الممتازة، واعادة تصنيف الوظائف والمهن لمعالجة التباين بين رواتب الموظفين في جهات الحكومة والانتهاء من تحديد العمالة الوهمية في القطاع الخاص واعادة تقييم وتجديد نظام الكوتا لرفع مستويات التكويت في القطاع الخاص.

واستهدف المحور الرابع استدامة ا لمالية العام عبر اطلاق خطة للميزانية متوسطة المدى لمدة 3 سنوات والحفاظ على التصنيف الائتماني مع توقعات مستقبلية مستقرة و توفير ا كثر من 500 مليون د.ك من خلال اعادة ترتيب أولويات مشاريع النفقات الرأسمالية وتوفير 100 مليون د.ك عبر خفض دعم الماء والكهرباء والوقود وتوفير 150 مليون د.ك بإعادة تقييم دعم الرعاية الاجتماعية وتكلفة المعيشة، اطلاق العددات الذكية التجريبية للماء والكهرباء لرفع نسبة معدل التحصيل.

ويشرف مجلس الوزراء على ارشاد وتوجيه البرنامج بصورة عامة بينما تقوم اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاجراءات الداعة لمسار الاصلاح المالي والاقتصاد والتي تم تشكيلها عام 2016 برصد تنفيذ المبادرات مع الجهات الحكومية المسؤولة وتوزع المبادرات على اكثر من 50 جهة حكومية تخضع جميعها لنظام حوكمة عالي مبنى على نظام مؤشرات قياس الاداء (KPI).