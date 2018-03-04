برنامج تدريبي لتمكين المرأة في جامعة الكويت

افتتح مركز دراسات وابحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت امس برنامجا تدريبيا بعنوان (الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي) بهدف تمكين المرأة في إطار برنامج التعاون الوطني بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وقالت رئيسة المركز الدكتورة لبنى القاضي لـ(كونا) عقب الافتتاح ان البرنامج يهدف الى تمكين المرأة في المجتمع بالتعاون مع عدة جهات مختصة.

وأضافت القاضي انه تم اطلاق مشروع دعم الكويت في تنفيذ هدف التنمية المستدامة الخامس حول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالشراكة بين المركز وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وذكرت أن البرنامج التدريبي يأتي من ضمن أنشطة المشروع موضحة أنه سيستمر ثلاثة أيام بمشاركة 25 متدربا يمثلون عشر جهات حكومية.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى زيادة وعي المشاركين بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالموازنات العامة وعلاقتها بالنوع الاجتماعي وقياس الأثر عليها من خلال السياسات وعلى مستوى المؤسسات.

ولفتت إلى أن العالم يحتفل سنويا في الثامن من شهر مارس بيوم المرأة العالمي لما لها من مكانة ودور بارز في المجتمعات لا يمكن تجاهله.