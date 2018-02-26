بريطانيا: انفجار ليستر لا علاقة له بالإرهاب

لندن – أ ف ب:

أكدت الشرطة البريطانية أن حادث الانفجار وانهيار منزل الذي أدى لإصابة أربعة اشخاص بجروح خطيرة في مدينة ليستر في وسط انكلترا، لا علاقة له بـ”الإرهاب” بحسب التحقيقات المبدئية.

وأفادت الشرطة المحلية في بيان، أول من أمس، بأن “سبب الانفجار سيكون محل تحقيق مشترك للشرطة وخدمات الإطفاء والانقاذ في ليسترشاير”، مضيفة “نود أن نطلب من الإعلام والعامة عدم التكهن بالملابسات المحيطة بالحادث، ولكن في هذه المرحلة ليس هناك دليل على أنه مرتبط بالإرهاب”.

وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

ووقع الانفجار وانهيار المنزل في امتداد شارع مكتظ بالمحال التجارية والسكنية وقرب مركز المدينة، حيث تم إخلاء المحال والمنازل في المنطقة ونقل المتضررين بالحادث إلى مركز شرطة محلي كإجراء موقت، فيما قطعت السلطات الكهرباء عن عدد من المحال والمنازل في المنطقة أثناء تعامل فرق الطوارئ مع الحادث “الكبير”.