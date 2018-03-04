بريطانيا تتهم 3 أشخاص في تفجير ليستر

لندن – وكالات:

وجهت الشرطة البريطانية الاتهام إلى ثلاثة أشخاص، في إطار التحقيق بشأن تفجير أوقع خمسة قتلى، وأسفر عن احتراق مبنى في ليستر بوسط بريطانيا الاحد الماضي.

واعلنت شرطة ليسترشير في بيان، أول من أمس، أنه تم توجيه تهم إشعال النار بنية الإيذاء وخمسة اتهامات بالقتل غير العمد إلى الموقوفين.

وأضافت إن المتهمين من ليستر والثاني من كوفنتري المجاورة والثالث من اولدهام (شمال غرب)، وكلهم في الثلاثينات من العمر، ومن المفترض أن يمثلوا أمام المحكمة اليوم.

وكانت الشرطة أوقفت ثلاثة مشتبه بهم الأربعاء الماضي، وإثنين آخرين من شرق انكلترا الجمعة الماضي، ولا يزالان يخضعان للاستجواب.

يشار إلى أن الانفجار أدى إلى تدمير محل سوبرماركت وشقة فوقه، كما أدت شدة الانفجار إلى ارتجاج منازل قريبة.