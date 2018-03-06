توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كارديف بـ»ويلز» الواقعة غرب بريطانيا، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق حول الحادث وطالبت الشهود الإدلاء بإفادتهم حول الوقائع.

وأوردت وسائل الإعلام البريطانية أن الشاب يدرس «ماجستير قانون» في جامعة كارديف، وكان قد سافر من الكويت إلى بريطانيا لإتمام دراسته هناك.

وأوضحت صحيفة «Wales online» البريطانية أمس، أن الحادث الذي تسبب في وفاة الشاب «سلطان الشمري»، وقع إثر اصطدام سيارة «كورفيت» فضية اللون، مع سيارتين إحداهما «فورد فوتس» زرقاء، ومرسيدس»C220» كانت تسير بالاتجاه المعاكس على طريق Rumney Hill في مدينة نيويورك.

وأشارت الصحيفة أن الحادث وقع في 27 فبراير الماضي، لافتة إلى أن امرأة أخرى أصيبت في الحادث.

وأعلنت شرطة جنوب ويلز أنها فتحت تحقيقاً حول الحادث، موضحة أن الضباط يستجوبون الشهود لمعرفة ملابسات ما جرى، كما ناشدت من أي شخص شاهد الحادث أو يملك معلومات عليه الاتصال بمركز الشرطة من داخل ويلز لى الرقم 101».