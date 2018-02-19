بريطانيا تدعو إيران لوقف أنشطة تهدد بتصعيد الصراع في اليمن

لندن – رويترز:

دعت بريطانيا، إيران لوقف الأنشطة التي يمكن أن تهدد بتصعيد الصراع الدائر في اليمن بعد أن توصلت لجنة خبراء من الأمم المتحدة إلى أن صواريخ ومعدات عسكرية ايرانية ظهرت في اليمن بعد حظر سلاح.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان، «أدعو ايران لوقف الانشطة التي تهدد بتصعيد الصراع ودعم التوصل لحل سياسي للصراع الدائر في اليمن».

وأضاف «أدعو كذلك كل أطراف الصراع للالتزام الكامل بالقوانين الدولية القابلة للتطبيق ومنها القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان».