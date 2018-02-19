بريطانيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان

لندن – وكالات:
أكدت بريطانيا أمس، عمق علاقاتها مع سلطنة عمان، وذلك غداة زيارة المبعوث التجاري لرئيسة الوزراء البريطانية اللورد أستور أوف هيفر الأخيرة إلى مسقط ومحادثاته مع المسؤولين هناك.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن زيارة هيفر عززت الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لعلاقاتها التجارية الثنائية مع عمان.
واضافت إن ا”لاجتماعات التي عقدها هيفر مع كبار المسؤولين ناقشت العلاقات بين السلطنة والمملكة المتحدة وشؤون التعليم والتدريب، حيث قام بجولة في مركز التميز العماني (تكاتف – بتروفاك) وعقد اجتماعاً مع الصندوق الوطني للتدريب لمناقشة التدريب المهني، كما استضاف حفل استقبال للتعارف للعاملين بمجال النفط والغاز”.
وأوضح أنه “توجد رغبة قوية لدى عمان لرؤية مزيد من العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة ونحن حريصون على الاستمرار في بناء تلك العلاقات، وتقويتها ودعمها”.
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