بريطانيا: “داعشي” يعترف بسعيه لاغتيال الملكة إليزابيث

لندن – وكالات: استمع القضاء البريطاني لاعترافات أحد “الذئاب المنفردة” التابعين لتنظيم “داعش”، قائلا إنه خطط لقتل الملكة إليزابيث، بالإضافة إلى شخصيات بارزة عدة مثل رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

وتحدث الشاب الداعشي أويس شيخي (38 عاماً) أمام محكمة بريطانية عن “قتل الملكة إليزابيث الثانية ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون واستهداف اليهود ومشجعي كرة القدم”.

وزعم شيخي، المتزوج صومالية ولديه أطفال يعيشون في هولندا، كان يخطط للتسلل عبر الحدود السورية – التركية للانضمام لـ”داعش” بعد هبوطه في إسطنبول.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن شيخي كان على اتصال مع رجل صومالي يدعى عبدالرحمن إدريس حسن في العام 2016، ذلك قبل أن يتم اعتقال حسن في شهر سبتمبر من العام نفسه بتهم تتعلق بالإرهاب.

واتصل حسن مع شيخي لمحاولة تنفيذ بعض الهجمات الإرهابية في لندن، واستخدموا برامج مشفرة في مراسلاتهم، من بينها تطبيق “تلغرام”، كما استعملوا وسائل إلكترونية أخرى في اتصالاتهم ظهرت من المسوح التي أجريت على كمبيوتر حسن المحمول. ولا تزال الجلسات المتعلقة بالقضية مفتوحة لمزيد من المناقشات قبل اتخاذ الحكم المناسب بحق كل من حسن وشيخي.

ويعمل شيخي سائقا لتوصيل الطلبات في شمال لندن، ووصفته أجهزة الأمن بأنه “هادئ ومتدين”.

وأفادت أنباء صحافية بأن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث في بريطانيا عن استهداف للملكة أو التفكير باستهدافها، رغم تسجيل حوادث دهس وطعن في محيط قصرها سابقاً.

وكانت قوات الأمن شددت الإجراءات المحيطة بالقصور الملكية في بريطانيا أخيراً، مع ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في أوروبا.