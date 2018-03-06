بريطانيا: سنرد بحزم إذا ثبت وقوف دولة وراء تسميم عميل مزدوج روسي

لندن – أ ف ب: هدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، أن بلاده سترد “بحزم” في حال تبين أن دولة تقف وراء تسميم عميل مزدوج روسي سابق.

وعثر على سيرغي سكريبال وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقداً الوعي مع ابنته يوليا في مدينة سالزبيري جنوب غرب انكلترا الأحد الماضي، حيث يخضع لعلاج من “تعرض مشتبه به لمادة مجهولة”، وهما حالياً في حالة حرجة في مستشفى في المنطقة.

وأكد جونسون للبرلمانيين، أنه من المبكر تحديد سبب الحادث “المقلق” الذي تسبب في إطلاق تحذير أمني كبير في المدينة.

إلا أنه أشار إلى تسمم العميل الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو في لندن بمادة البولونيوم المشعة في لندن في العام 2006.

وقال “أؤكد للمجلس أنه في حال ظهرت أدلة تشير إلى مسؤولية دولة فإن حكومة جلالتها سترد بشكل مناسب وحازم”.

وأضاف “رغم أنني لا أوجه أصابع الاتهام لأية جهة حالياً، فإنني أقول للحكومات حول العالم أنه لن تمر أية محاولة لقتل شخص بريء على الأراضي البريطانية من دون عقاب”.

ولا تزال الشرطة تغلق المنطقة التي عثر فيها على سكريبال وابنته البالغة 33 عاماً، كما تم إغلاق مطعم في الشارع المجاور “احتياطاً”.

وكان سريبال حكم عليه في روسيا في العام 2006، بالسجن 13 عاماً لكشفه أسماء عملاء مخابرات روس إلى جهاز الاستخبارات البريطاني “أم آي 6”