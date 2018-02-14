يترقب عشاق أفلام “الأكشن” في مختلف أرجاء منطقة الخليج فيلم “بريفن” من بطولة جيسون موموا “جاستيس ليغ”، الذي سيصل إلى صالات السينما في عطلة الأسبوع. يتضمن الفيلم الكثير من مشاهد القتال والمواجهات العنيفة، حيث يتحول رجل بسيط إلى بطل خلال سلسلة من الأحداث الشيقة من أجل الحفاظ على حياته وحياة عائلته. يروي الفيلم قصة “جو بريفن” جيسون موموا ووالده “ليندن” ستيفن لانج اللذين يكتشفان شحنة من مخدر الهيرويين مخفية في كوخ الصيد الذي تعود ملكيته لهما، ويقع في منطقة منعزلة، وعندما يحاولان الابتعاد عن المنطقة لإبلاغ السلطات تظهر مجموعة المهربين الذين يبحثون عن الشحنة التي تركوها، لتتسارع الأحداث وتبدأ المواجهات. يؤدي دور البطولة في الفيلم النجم جيسون موموا، الذي يعرف بدور البطل الخارق “أكوامان” في أفلام “باتمان فيرسيس سوبرمان:.