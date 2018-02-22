بيروت – “السياسة”:

فيما يواصل مساعد وزير الخارجية الأميركية بالإنابة دايفيد ساترفيلد مفاوضاته مع المسؤولين اللبنانيين بشأن البلوك النفطي رقم 9، في ضوء العرض الإسرائيلي الجديد الذي نقله إلى بيروت، وبموجبه أن إسرائيل قبلت التراجع عن 40 في المئة من هذا البلوك إلى 25 في المئة منه، بالتوازي مع اقتراح واشنطن أن تشمل المفاوضات النفطية البلوكات 8، 9 و10 دفعة واحدة، علمت “السياسة” من مصادر موثوقة، أن رد المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم الموفد الأميركي، كان واحداً وهو رفض التفاوض على شبر واحد من البلوك 9 الذي هو حق مكتسب للبنان لا يمكن التنازل عنه، وهذا ما يجب أن تفهمه إسرائيل التي لا يمكنها أن تضع يدها على نفط غيرها، لا بالتفاوض ولا بالقوة، لأن لبنان لا يمكن أن يقبل بالاعتداء على سيادته، وهو ما أبلغه إلى ساترفيلد، طالباً إبلاغ ذلك للإسرائيليين الذين عليهم وقف سياسة الابتزاز التي يتبعونها مع لبنان الذي يرفض التنازل عن حقوقه بشكلٍ مطلق.

وفي إطار مشاوراته التي يجريها مع المسؤولين اللبنانيين، زار ساترفيلد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وبحث معه في الملف النفطي وما حمله من اقتراحات إسرائيلية بشأنه، في وقت أشارت مصادر الرئاسة الثانية، إلى أن لبنان متمسك بحقوقه النفطية ولا تراجع، مشددةً على أن الأميركيين ليس لديهم من طرحٍ سوى اقتراح هوف، وقالت إن الإسرائيليين يحاولون التحايل بشتى الطرق.

ولفتت مصادر بري، إلى أن لا جديد في اللقاء مع الموفد الأميركي، بعدما تم إبلاغه أن موقف رئيس المجلس النيابي هو نفسه ولا ينقص حرفاً واحداً.

وفي هذا السياق، دعا “حزب الوطنيين الأحرار” إلى مراجعة الأمم المتحدة في الموضوع النفطي، آملاً في موقوفٍ حاسمٍ منها بدعم من أصدقاء لبنان ومن الدول الساعية إلى تغليب الحق، لحفظ حق لبنان بثرواته الطبيعية وتحديداً النفط والغاز.

وتأتي المفاوضات التي يقودها ساترفيلد على وقع استمرار التهديدات الإسرائيلية للبنان، بالتزامن مع قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق المستمر في الأجواء اللبنانية وعلى علوٍّ منخفض.

ومن أرمينيا، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن لبنان متمسك بحدوده البرية والبحرية، وبحقه في الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة، مشيراً إلى “أننا نعول على صداقاتنا الدولية للمساعدة في جبه هذه التهديدات وعدم تفاقم الأوضاع”.

ومع عودة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بيروت من زيارتيه، أرمينيا والعراق، يُتوقع أن تتكثف وتيرة الاتصالات بينه وبين رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، سعياً لإنجاز موازنة الـ”2018″ في مجلس الوزراء، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب للتصديق عليها قبل 5 مارس المقبل، في إطار تهيئة المناخات من أجل إنجاح مؤتمرات الدعم الدولية الثلاثة للبنان في الأشهر المقبلة، في ضوء التحذيرات التي تلقاها لبنان، من أن عدم إنجاز موازنة الـ”2018″، قد يؤثر سلباً على نجاح هذه المؤتمرات، فإما أن تُؤجل أو تُلغى، في حال لم يجهز لبنان نفسه كما يجب، من خلال إقرار الموازنة أولاً، وتحضير ورقة عمل تتضمن برنامجاً إصلاحياً كاملاً لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها، وهذا ما يحاول الرئيس الحريري إعداده، فهو لهذه الغاية يواصل العمل على رأس اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في إنجاز الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي، بعد تخفيض نفقاتها 20 بالمائة، تفادياً لمزيد من الأعباء المالية على كاهل الاقتصاد.

وأكدت أوساط وزارية لـ”السياسة”، أن الجهود متواصلة من أجل أن تكون الموازنة في مجلس النواب قبل الخامس من مارس المقبل، باعتبار أن هذا الأمر يشكل تحدياً للحكومة ستسعى جاهدة من أجل إنجازه.