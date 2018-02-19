بري يسمي مرشحي “أمل” للانتخابات ويدعو للتمسك بـ”الجيش والشعب والمقاومة”

بيروت – “السياسة”:

بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أسماء مرشحي حركة “أمل” للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، تكون قد انطلقت عملياً سبحة الترشيحات من جانب المكونات السياسية لهذا الاستحقاق الذي سيجري للمرة الأولى وفق قانون النسبية، على أن يعلن الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أسماء مرشحيهم في الأسابيع القليلة المقبلة، بانتظار حسم موضوع التحالفات.

وأعلن بري في مؤتمر صحافي، أمس، برنامج “أمل” الانتخابي، الذي يقوم على الالتزام بالدستور ومواجهة الأطماع الإسرائيلية ومحاولات اختراق الأمن الوطني، إضافة إلى التمسك بالمعادلة التي أرساها مثلث “الشعب والجيش والمقاومة” التي تصدت للإرهاب على مختلف الحدود، والتمسك كذلك بالسيادة الوطنية، والعمل على استمرار السعي لإنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية التي نص عليها الدستور والتمسك بدعم الجيش والمحافظة على ثلاثية الجيش الشعب والمقاومة.

ودعا إلى إعادة إنشاء وزارة المغتربين ومشاركة الشباب عبر خفض سن الانتخاب والعمل على إنشاء الحكومة الإلكترونية لتسهيل معاملات المواطنين وتفعيل دور أجهزة الرقابة، بالإضافة إلى استكمال الجهود بترسيم الخط الأزرق البحري بما يحفظ حقوق لبنان بموارده البحرية.

وقال إن “أمل”، رشحت كل من علي خريس وعناية عزالدين ونبيه بري وعلي عسيران وميشال موسى عن دائرة الجنوب الثانية (صور – الزهراني).

وعن دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – النبطية – مرجعيون – حاصبيا) رشح كل من أيوب حميّد وعلي بزي وياسين جابر وهاني قبيسي وعلي خليل وأنور الخليل وقاسم هاشم، في حين رشح عن البقاع الثانية (راشيا البقاع الغربي) محمد نصر الله.

ورشح عن البقاع الثالثة غازي زعيتر وعن بيروت الثانية محمد خواجة، فيما رشح عن جبل لبنان (دائرة بعبدا) فادي علامة.