بطاقات دعوة للمشاركة في «عربية الأندية»

عقدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي لكرة القدم، الاجتماع الـ64 برئاسة تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ونشر اتحاد القدم العربي على «تويتر»: حضر أعضاء اللجنة التنفيذية، لمناقشة النظام الأساسي للاتحاد، والذي ستتم المصادقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية العادي المقبل.

وزاد البيان: وتم اعتماد التقريرين الإداري والمالي المعد من قبل الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، كما تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2018، واعتماد لائحة الانضباط وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادي خلال شهر رمضان، وتم في اجتماع اللجنة التنفيذية وضع الآلية المناسبة التي سيتم اعتمادها في تدشين البطولة العربية للأندية الأبطال بنسختها الجديدة، والتي سيلعب فيها 32 ناديا، وستتم بطريقة الدعوات للنسخة الأولى، وستكون هذه البطولة الأضخم والأكبر من حيث الجوائز للفريق البطل وللفرق المشاركة، بينما سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.