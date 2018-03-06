“بطل ماي” يوقف السبتي عن العمل 3 أشهر

اعتمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس قرارا يقضي بوقف الامين العام المساعد للاعلام عبد الحكيم السبتي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الاربعاء.
وعلمت “السياسة” أن القرار رقم 16 لسنة 2018 ـ الذي صدر لمصلحة التحقيق الذي يجري مع السبتي ـ جاء على خلفية “مشاجرة” نشبت بين السبتي والأمين العام للمجلس علام الكندري، قام خلالها الأول بقذفه بزجاجة مياه.
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