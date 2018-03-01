يالله عسى بعض الغلا ياقايد الغيد مخلوف

ان مارجع ربحه علي الله يرده راس مال

كم لي وانا تكويني الدنيا على روس الكتوف

واشيل مالااطيق من شانك واحملها الجبال

وياما على شانك تحملت الخناجر والسيوف

وياما على شانك ليامن ضقت شديت الرحال

وقفتني بالشارع الضيق وممنوع الوقوف

مسار واحد والمصيبه لايمين ولاشمال

تقول طوفها معي واقول عيت لاتطوف

اجيبها منا تجي منا ولافيها مجال

والحب ماينفع معه فزعه ولا واو معطوف

الحب لو زالت جبال الارض ذكره لايزال

يرقى على حبال الوصال ويخدمه نبض الحروف

شوي من نسج الغلا وشوي من نسج الخيال

وش عاد لو غنيت طاروقك وصفيت الصفوف

صف يبا ياقف معي وصف ليامن رحت شال

والله لتبطي ماوصلت ادنى مواصيل الهنوف

الجادل اللي دمعها لارحت والا جيت سال

الجادل اللي طيفها عندي ولا كل الطيوف

ام الغلا وام الحلا وام الدلع وام الدلال

والا انت حبك في حياتي ظرف من ظمن الضروف

اقلط على نزف الشعر والفال يقفاه العقال

اول ماكنت اسمع واشوف والحين صرت اسمع واشو

اتعبت رجلي في هوى نفسى على روح وتعال

محمد مريبد